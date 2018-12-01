СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Возможное закрытие ряда украинских портов для российских судов плохо кончится для Украины, которая движется к глобальной экономической нестабильности, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на Украине обсуждается несколько вариантов действий после того, как российские пограничники задержали за нарушение границы три украинских корабля. Среди обсуждаемых вариантов — закрытие ряда украинских портов для российских судов, которые идут из Азовского или Черного моря.

"Все, что будет принимать нынешнее украинское руководство в качестве обеспечивающих военное положение мер для Украины, тяжелым бременем скажется на украинском народе. Все это приведет к глобальной экономической нестабильности на Украине и плохо кончится для страны. Мне кажется, что нынешние киевские власти приближают ужасный конец для Украины", — сказал РИА Новости Иоффе.

При этом, по его мнению, в Киеве напрасно рассчитывают на компенсацию экономических потерь.

"Если кто-то на Украине рассчитает, что их экономические потери восполнит западный мир, то это абсолютно пустые надежды", — подчеркнул Иоффе.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. ФСБ возбуждено уголовное дело за нарушение государственной границы. Позже суд в Крыму избрал всем членам экипажей меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.

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