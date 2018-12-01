В Париже во время протестов "желтых жилетов" пострадали десять человек

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Десять человек пострадали во время протестов движения "желтых жилетов" на Елисейских полях, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции.
Трое из пострадавших — представители правоохранительных органов. По последним данным, в Париже задержали 60 человек.
Кроме того, ранение получил корреспондент RT France Люка Леже. По словам журналиста, в него попала резиновая пуля.
Ранее сообщалось о первых столкновениях демонстрантов с полицией Триумфальной арки (Этуаль). Протестующие попытались захватить контрольно-пропускной пункт на входе в зону акции протеста. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Первая масштабная акция "желтых жилетов" состоялась 17 ноября. Первоначальные требования участников протестов – снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышение покупательной способности. Акция протеста, прошедшая в Париже в прошлую субботу, сопровождалась беспорядками.