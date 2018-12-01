В Госдуме прокомментировали заявление Климкина о закрытии портов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заявление главы МИД Украины Павла Климкина о закрытии портов для российских судов свидетельствует о потере дипломатических навыков украинскими политиками, считает депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.

Ранее Климкин заявил, что на Украине обсуждается несколько вариантов действий после того, как российские пограничники задержали за нарушение границы три украинских корабля, в том числе закрытие ряда украинских портов для российских судов.

"Складывается впечатление, что главный дипломат Украины мыслит категориями героя книги "Собачье сердце": взять и все запретить. Это лишь доказывает, что (Украина – ред.) на сегодняшний день не располагает ни вменяемыми политиками, ни подкованными дипломатами. Сама суть любой дипломатии — это введение переговоров именно за столом, без бряцания оружием и размахивания кулаками. Именно так решаются любые сложные и запутанные вопросы", — сказал РИА Новости Белик.

По его словам, по заседаниям Верховной рады видно, что украинская элита давно утратила такой профессиональный навык, как переговоры.

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"Климкин — лишь продукт этой системы. Для него путь цивилизованных действий — слишком тяжелая, а возможно, и неподъемная ноша. Гораздо проще поставить крест на любом диалоге. Без сомнения, закрывая украинские порты для российских кораблей, Украина рассчитывает на такой же по уровню шаг, что Россия закроет проход по Керченскому проливу и даст еще один повод для обвинений в свой адрес. Но как показывает история, наша страна всегда умела делать неожиданные ходы и не идти на поводу подобных провокаций", — заключил депутат.