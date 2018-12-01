В Госдуме прокомментировали заявление Климкина о закрытии портов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заявление главы МИД Украины Павла Климкина о закрытии портов для российских судов свидетельствует о потере дипломатических навыков украинскими политиками, считает депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.
"Складывается впечатление, что главный дипломат Украины мыслит категориями героя книги "Собачье сердце": взять и все запретить. Это лишь доказывает, что (Украина – ред.) на сегодняшний день не располагает ни вменяемыми политиками, ни подкованными дипломатами. Сама суть любой дипломатии — это введение переговоров именно за столом, без бряцания оружием и размахивания кулаками. Именно так решаются любые сложные и запутанные вопросы", — сказал РИА Новости Белик.
По его словам, по заседаниям Верховной рады видно, что украинская элита давно утратила такой профессиональный навык, как переговоры.