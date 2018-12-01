В Париже полиция применяет слезоточивый газ и водометы против протестующих

Сотрудники полиции применяют слезоточивый газ во время акции Желтые жилеты в Париже, Франция. 1 декабря 2018

Сотрудники полиции применяют слезоточивый газ во время акции Желтые жилеты в Париже, Франция. 1 декабря 2018

ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости, Людмила Орищенко. Французская полиция многократно применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Париже, пытающихся нарушать общественный порядок на подходе к Триумфальной арке, передаёт корреспондент РИА Новости.

#GiletsJaunes



Notre journaliste Lucas Léger (@lucas_rtfrance) déclaré avoir été blessé par un tir de #police: "Je pouvais être identifié comme un journaliste […] J’étais assez reconnaissable."



⚡️ EN CONTINU:

➡️ https://t.co/OfpdIuyDBW pic.twitter.com/NWg2ewRnRA — RT France (@RTenfrancais) 1 декабря 2018 г.

​В субботу с самого утра на Елисейских полях начали собираться люди в "желтых жилетах", выступающие против повышения цен на бензин. Происходят столкновения с полицией. В ответ правоохранительные органы раз в несколько минут применяют слезоточивый газ. Для усмирения демонстрантов также в ход идут водометы. Впрочем, некоторые демонстранты хорошо экипированы, принесли с собой защитные маски и противогазы.

В некоторые моменты одну из главных достопримечательностей Парижа — Триумфальную арку — практически не видно из-за дыма.

Кроме усиленных нарядов полиции, в небе патрулирует вертолёт.

Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, около 1500 человек являются нарушителя порядка.

По сообщению СМИ, на данный момент задержаны 60 человек.

Эта уже третья суббота подряд, когда "желтые жилеты" выходят митинговать на улицы Парижа. Масштабные акции проходят и на всей территории Франции.

Первая масштабная акция "желтых жилетов" состоялась 17 ноября, вторая – 24 ноября. Первоначальные требования участников протестов – снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышения покупательной способности. Прошедшие акции протеста в Париже сопровождалась беспорядками, которые нанесли значительный ущерб городу.