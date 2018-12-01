Экс-президент США Джордж Буш — старший умер на 95-м году жизни

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш — старший умер на 95-м году жизни. Об этом сообщил его сын Джордж.
Он рассказал, что "Джордж Герберт Уокер Буш был благороднейшим человеком и лучшим отцом, о котором сын или дочь могли просить".
Буш — старший занимал пост президента США в 1989-1993 годах. Во время его президентства были проведены военные операции в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе.
Что касается внутренней политики, при Буше были приняты законы о правах граждан с ограниченными возможностями (1990), об охране окружающей среды (1990) и о защите наемных работников от дискриминации (1991).
Кроме того, он занимал посты представителя США при ООН (1971-1972 годы), председателя Национального комитета Республиканской партии (1973-1974 годы), 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы), а также вице-президента в администрации Рональда Рейгана (1981-1989 годы).
"Американская одиссея"
Сорок первый президент США "всегда видел мир таким, каким его видела другая сторона", считал автор книги "Власть и судьба: Американская одиссея Джорджа Буша-старшего" Джон Мичэм.
"Он не танцевал на Берлинской стене. Он понимал силу Горбачева. И он единственный человек из тех, кого я знаю, который всегда отвечал на благодарственные записки", — заявлял биограф.
Соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего уже выразили президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, экс-лидеры страны Барак Обама и Билл Клинтон, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, глава компании Apple Тим Кук, генсек НАТО Йенс Столтенберг, бывший президент СССР Михаил Горбачев, а также член депутатской группы Госдумы по связям с конгрессом США Анатолий Аксаков.
"На мой взгляд, это был один из самых взвешенных политиков Соединенных Штатов — по крайней мере, после Рузвельта. Он был хорошим примером мудрого политика… Я думаю, что у таких людей, как Буш, как раз многим первым лицам надо учиться как вести и государственные дела, и внутриполитические, и внешнеполитические", — заявил РИА Новости Аксаков.
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.