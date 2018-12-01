Президент РСФСР Борис Ельцин, президент СССР Михаил Горбачев и и президент США Джордж Буш беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991

Президент РСФСР Борис Ельцин, президент СССР Михаил Горбачев и и президент США Джордж Буш беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991

БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш-старший был "великим государственным деятелем и другом Германии", немцы благодарны ему за воссоединение ФРГ и ГДР, говорится в заявлении главы немецкого МИД Хайко Мааса.

Джордж Буш-старший скончался в ночь на субботу на 95-м году жизни.

"Мы скорбим о великом государственном деятеле и друге Германии. Не в последнюю очередь ему мы обязаны воссоединением нашей страны. В 1989 году, в час потрясения, испытания, когда блоки стали расшатываться и многолетняя конфронтация начала рушиться, он храбро воспользовался возможностью положить конец холодной войне. Он также является архитектором германского единства", — говорится в заявлении Мааса, распространенном МИД ФРГ.

По словам министра, Буш-старший поддерживал идею германского единства "изначально и без оговорок", оставаясь "одним из немногих американских президентов, который в период исторических потрясений дал ориентир своей стране".

Заслуги ушедшего из жизни политика отметил и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который назвал Буша-старшего "истинным другом" Германии. "Без доверия и дружбы США и президента (Буша-старшего — ред.) единство Германии было бы невозможным", — приводит издание Tagesspiegel слова Штайнмайера.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.