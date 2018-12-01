В Китае начали платить за доносы о фейках и нелегальном контенте

ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Новая кампания китайских властей по финансовому поощрению бдительных граждан, которые будут сообщать специализированным органам о случаях распространения порнографии и другого запрещенного контента началась в субботу.

Как сообщается на сайте Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио- и видеопродукцией, система подобного вознаграждения существовала и ранее, но власти решили пересмотреть программу и четко определить, какое вознаграждение за какой "донос" полагается, чтобы граждане проявляли большую активность.

Размер вознаграждения будет высчитываться по определенной схеме, сумма премии будет составлять примерно 2% от общего дохода с каждой отдельной публикации, но не сможет превысить 600 тысяч юаней (более 86 тысяч долларов). Если же доход от публикации выяснить невозможно или же он составит менее 50 тысяч юаней (порядка 7 тысяч долларов), тогда, в зависимости о ценности информации, вознаграждение составит от 1 тысяч юаней (около 145 доллара) до 5 тысяч юаней (около 720 долларов).

Особое внимание будет уделяться сообщениям о публикациях порнографического, оскорбляющего, вредоносного, непристойного контента, который может нанести ущерб моральному и физическому здоровью несовершеннолетних, подорвать авторитет и идеологию государства. Также власти активно борются с фейковыми новостями.