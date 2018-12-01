В Европарламенте предложили принять общеевропейский закон Магнитского

БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. В Европарламенте подготовили проект резолюции с предложением рассмотреть вопрос о расширении санкций против РФ, включая персональных, а также создать в ЕС собственный аналог закона Магнитского.

Проект внесен на рассмотрение комитета по иностранным делам, его автором выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете.

Автор инициативы предлагает ЕП зафиксировать в резолюции "О состоянии отношений РФ и ЕС" тезис о том, что "ЕС должен быть готов рассмотреть вопрос о принятии дальнейших санкций, включая адресные персональные санкции, в ответ на продолжающиеся действия России".

Кроме того, отдельным пунктом в документе, с которым ознакомилось РИА Новости, содержится "призыв к европейской версии закона Магнитского".

США в декабре 2012 года приняли акт Магнитского о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок сообщил о переговорах стран ЕС по идее создания режима санкций за нарушения прав человека. По его словам, консенсуса по этому вопросу пока нет, но тема может быть внесена в повестку следующих министерских переговоров в декабре.

Европейский чиновник, знакомый с ходом консультаций, заявлял РИА Новости, что ЕС считают инициативу властей Нидерландов по созданию широкого механизма санкций за нарушения в сфере прав человека заслуживающей рассмотрения, но говорить о конкретных решениях пока рано.