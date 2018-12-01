Парламент ДНР утвердил нового премьера

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2018 (3)

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики единогласно утвердил нового премьера, им стал и.о. зампредседателя совета министров Александр Ананченко, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ранее функции премьера по совместительству исполнял глава ДНР. Кандидатуру Ананченко предложил на внеочередном заседании Народного совета в субботу глава ДНР Денис Пушилин. На момент голосования в зале находились все сто депутатов.

"Мной предлагается кандидатура на пост председателя правительства Ананченко Александр Евгеньевич", — сказал Пушилин, обращаясь к депутатам.

Глава ДНР отметил, что Ананченко хорошо зарекомендовал себя на должности исполняющего обязанности зампредседателя совета министров.