В Южной Корее при крушении вертолета погиб один человек

ТОКИО, 1 дек — РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали во время падения в Южной Корее вертолета Кa-32, использовавшийся для тушения лесных пожаров, сообщило министерство по делам лесного хозяйства.

По его данным, всего на борту вертолета находились три человека, когда Кa-32 упал в реку Ханган в Сеуле во время попытки набрать воды для тушения пожара в районе Новон.

Министерство проводит расследование обстоятельств случившегося.

Как стало известно южнокорейскому агентству Рёнхап, вертолет был российского производства 1997 года.

В 2009 году такой же вертолет разбился во время тренировочного полета в провинции Чолла-Намдо, тогда три человека на его порту погибли.