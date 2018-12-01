Шварценеггер и Кук выразили соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, а также глава компании Apple Тим Кук выразили соболезнования в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, назвав его великим американцем и героем.

Джордж Буш-старший скончался в США в ночь на субботу.

"Сегодня мы потеряли великого героя. Джордж Буш был вдохновением для всех американцев, и мы будем очень по нему скучать… Он был рожден во время, которое, кажется, производило бесконечное число героев. Однако безошибочно можно заключить: Джордж Буш воплотил все, что сделало великое поколение великим", — говорится в заявлении Шварценеггера, которое актер распространил через свой Twitter.

Шварценеггер также выразил благодарность Бушу-старшему за "дружбу, поддержку и передачу хотя бы части своей мудрости".

Глава Apple Тим Кук также назвал Буша-старшего великим американцем. "Мы потеряли великого американца. Государственная служба определила жизнь Джорджа Буша-старшего, он учил нас лидерству, жертвенности и порядочности. Направляем семье Буша глубочайшие соболезнования", — написал Кук в своем Twitter.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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