Шварценеггер и Кук выразили соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, а также глава компании Apple Тим Кук выразили соболезнования в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, назвав его великим американцем и героем.
Джордж Буш-старший скончался в США в ночь на субботу.
"Сегодня мы потеряли великого героя. Джордж Буш был вдохновением для всех американцев, и мы будем очень по нему скучать… Он был рожден во время, которое, кажется, производило бесконечное число героев. Однако безошибочно можно заключить: Джордж Буш воплотил все, что сделало великое поколение великим", — говорится в заявлении Шварценеггера, которое актер распространил через свой Twitter.
Шварценеггер также выразил благодарность Бушу-старшему за "дружбу, поддержку и передачу хотя бы части своей мудрости".
Глава Apple Тим Кук также назвал Буша-старшего великим американцем. "Мы потеряли великого американца. Государственная служба определила жизнь Джорджа Буша-старшего, он учил нас лидерству, жертвенности и порядочности. Направляем семье Буша глубочайшие соболезнования", — написал Кук в своем Twitter.
Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.