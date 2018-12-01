Президент Туркмении приехал на заседание правительства на велосипеде

АШХАБАД, 1 дек — РИА Новости. Президент Гурбангулы Бердымухамедов приехал на заседание правительства Туркменистан на велосипеде, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Газета отмечает, что "к зданию Кабинета Министров глава государства из Дворцового комплекса "Огузхан" отправился ранним утром на велосипеде".

"Как подчёркивает глава государства, регулярные занятия спортом благотворно влияют на здоровье человека. В этом Президент подаёт наглядный пример туркменистанцам, демонстрируя преимущества здорового и активного образа жизни", — пишет "Нейтральный Туркменистан".

Расстояние между Дворцовым комплексом "Огузхан" и зданием кабинета министров Туркменистана составляет несколько сот метров.

В настоящее время в Туркменистане к велосипеду особое отношение. Генеральная ассамблея ООН на 72-ой сессии, по инициативе Туркменистана, приняла резолюцию об объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда. А сейчас, по инициативе главы государства, в стране идет работа по установлению в Ашхабаде монумента, посвященного Всемирному дню велосипеда. Предположительно, монумент велосипеду будет открыт 3 июня 2019 года.