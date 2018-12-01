В центре Парижа закрыли семь станций метро из-за протестов "желтых жилетов"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Семь центральных станций метро Парижа закрыты в субботу из-за акций протеста движения "желтых жилетов" против повышения цен на топливо, которые пройдут во французской столице, сообщается на сайте управления парижского транспорта (RATP).

Масштабные протесты "желтых жилетов" против повышения цен на бензин начались в стране 17 ноября. В прошедшую субботу в акциях участвовали более 100 тысяч человек. В Париже демонстрации сопровождались беспорядками на Елисейских полях.

Согласно заявлению управления, из-за ожидаемых в общественных местах демонстраций в субботу будут закрыты три станции на Елисейских полях ("Франклин-Рузвельт", "Георг V" и "Клемансо"), "Конкорд", "Тюильри", а также "Шарль де Голль — Этуаль" на площади перед Триумфальной аркой и расположенная недалеко от арки станция "Аржантин".

По данным телеканала LCI, глава МВД Франции Кристоф Кастанер вместе со своим госсекретарем, а также префектом полиции Парижа уже прибыли на Елисейские поля и приветствовали сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать безопасность протестов.

Ранее сообщалось, что безопасность субботних столичных акций протеста против повышения цен на бензин обеспечат около шести тысяч полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер также заявлял, что парижские правоохранители создадут на Елисейских полях "контролируемый периметр", установят камеры видеонаблюдения, организуют "систематический досмотр", а также в некоторых случаях будут проверять документы.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что власти понимают обеспокоенность народа, но не будут менять курс. Французский лидер также заявил, в частности, о планах увеличить затраты на возобновляемые источники энергии и сократить долю атомной энергии на 50% к 2035 году.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.