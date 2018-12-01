Обама выразил соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи с кончиной 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего.
Ранее Джордж Буш-младший сообщил о кончине своего отца.
"Америка потеряла патриота и скромного служителя Джорджа Герберта Уокера Буша. Наши сердца сегодня полны печали. Но они также наполнены благодарностью не только за те годы, которые он провел на посту нашего 41-го президента, но и за более 70 лет его преданного служения стране, которую он любил", — говорится в заявлении 44-го президента США, опубликованном в Twitter.
"Наши мысли сегодня со всей семьей Буш и всеми, кто был вдохновлен примерами Джорджа и Барбары", — написал Обама.