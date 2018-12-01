Обама выразил соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи с кончиной 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего.

Ранее Джордж Буш-младший сообщил о кончине своего отца.

"Америка потеряла патриота и скромного служителя Джорджа Герберта Уокера Буша. Наши сердца сегодня полны печали. Но они также наполнены благодарностью не только за те годы, которые он провел на посту нашего 41-го президента, но и за более 70 лет его преданного служения стране, которую он любил", — говорится в заявлении 44-го президента США, опубликованном в Twitter.

"Наши мысли сегодня со всей семьей Буш и всеми, кто был вдохновлен примерами Джорджа и Барбары", — написал Обама.

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Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.