На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в прямом эфире политического ток-шоу "Народ против" телеканала ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Причиной столь агрессивного поведения чиновника стали слова нардепа о провокации Украины в Керченском проливе.

"В этом конфликте была не заинтересована Российская Федерация. Благодаря этому инциденту, я думаю, была достигнута одна из целей, — сорвалась встреча Президента Соединенных Штатов и России на саммите G20", — заявил Мураев.

Тогда Грымчак, назвав депутата "малоросом" и "подлюкой", подошел к нему и с силой пнул стойку, за которой тот стоял. После этого конструкция упала на Мураева.

Действия замминистра вызвали негодование зрителей.

Провокация украинских ВМС

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей Украины. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности, право на участие в выборах.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.