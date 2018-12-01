Буш-младший рассказал, каким был его отец

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Джордж Буш-старший был благороднейшим человеком и лучшим отцом, заявил его сын и 43-й президент США Джордж Буш-младший.

Сорок первый американский президент Джордж Буш-старший скончался в ночь на субботу.

"Джордж Герберт Уокер Буш был благороднейшим человеком и лучшим отцом, о котором сын или дочь могли просить", — говорится в заявлении Буша-младшего.

Соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего уже выразили президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, назвав 41-го американского президента великим человеком, обладавшим выдающимися лидерскими качествами и вдохновлявшим поколения американцев служить отечеству.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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