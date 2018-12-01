Трамп назвал Буша-старшего великим человеком, вдохновлявшим поколения

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сорок первый президент США Джордж Буш-старший был великим человеком, обладал выдающимися лидерскими качествами и вдохновлял поколения американцев служить отечеству, говорится в заявлении американского президента Дональда Трампа по случаю кончины Буша-старшего.

Джордж Буш-старший скончался в ночь на субботу.

"Меланья и я присоединяемся к скорби нации в связи с уходом из жизни бывшего президента Джорджа Буша-старшего, который скончался этой ночью. При помощи его неподдельного реализма, обезоруживающего остроумия и приверженности вере, семье и стране президент Буш вдохновлял поколения американцев вступать на госслужбу", — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Трампа.

Трамп также отметил, что Буш-старший обладал "выдающимися лидерскими качествами" и "привел страну к десятилетиям процветания".

"Наши сердца страдают от этой потери, и мы вместе с американским народом направляем наши молитвы всей семье Буш", — заключил Трамп.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.