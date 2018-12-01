В США самолет потерял обшивку двигателя во время полета

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines в США потерял обшивку двигателя во время полета и вынужденно вернулся в аэропорт, сообщает издание USA Today.

По данным издания, самолет Airbus 320, на борту которого находился 171 пассажир и 6 членов экипажа, вылетел из аэропорта Лас-Вегаса в Тампу в пятницу около 07:00 по местному времени (18:00 по мск).

So, my hockey buddy CJ Gunnerson took this pic out his window today.

His @FlyFrontier flight had to make an emergency landing at Vegas.

"The hatch came up and ripped off during take off," he tells me.

People were "jumping up screaming, slamming on the roof. Yelling stop."@ABC10 pic.twitter.com/d2LEpdD6p6 — Brandon Rittiman (@BrandonRittiman) 30. listopadu 2018

​Через пару минут, уже когда самолет находился в воздухе, пассажиры увидели в окно, как у двигателя отходит обшивка, и вызвали бортпроводников.

Пилоты совершили экстренную посадку в международном аэропорту Мак-Карран в Лас-Вегасе. Сообщается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

"Наши пилоты следовали процедуре и немедленно вернулись в аэропорт. Двигатель функционировал нормально и самолет благополучно приземлился. Для Frontier Airlines безопасность превыше всего, и мы бы хотели отметить профессионализм наших пилотов и бортпроводников", — приводит газета слова пресс-секретаря авиакомпании Эллисон Рэдмон.