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Буш-старший: от "Бури в пустыне" до нового мирового порядка

Сюжет:
Умер Джордж Буш-старший (7)
(обновлено: 09:17 01.12.2018)
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкПрезидент США Джордж Буш на совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым на Мальте. Архивное фотоПрезидент США Джордж Буш на совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым на Мальте. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Джорджа Буша-старшего, сорок первого президента США, который скончался в возрасте 94 лет, по праву считают патриархом американской политики. Его государственная карьера только на руководящих постах продолжалась более четверти века. За это время успела "расцвести" и "погаснуть" холодная война, до неузнаваемости изменилась политическая карта мира. Да и сам мир стал другим.

Джордж Буш-старший. Архивное фото
© AP Photo / Gerry Broome
Биография Джорджа Буша-старшего

Он начинал при президенте Ричарде Никсоне, а заканчивал, естественно, при самом себе.

Из Техаса в Вашингтон через Нью-Йорк и Китай

Сейчас уже вряд ли кто вспомнит, что прежде чем попасть в Вашингтон, Буш изрядно поколесил не только по своей стране, но и по миру. Причем всякий раз он довольно быстро шел на повышение.

Начинал 43-летний Буш в 1967 году, когда жители родного Техаса выбрали его "своим человеком" в палате представителей конгресса США. Спустя четыре года он сложил с себя эти полномочия, чтобы уже через два месяца стать постоянным представителем США при ООН. Затем в его политической биографии были полтора года во главе национального комитета Республиканской партии, работа в американском представительстве в Китае, когда Вашингтон и Пекин только выстраивали дипломатические отношения, год в должности директора ЦРУ, восемь лет вице-президентства в администрации Рональда Рейгана. Это, кстати, единственный выборный пост, где Буш-старший задержался больше чем на один избирательный срок. Впрочем, это больше заслуга Рейгана, поскольку вице-президента отдельно не выбирают.

В президентах — только четыре года

Буш-старший стал последним из американских президентов, который занимал Белый дом только четыре года (1989-1993). Это говорит о том, что избиратели были не слишком-то довольны его правлением. И это несмотря на то, что именно при нем США одержали ряд важных внешнеполитических побед.

Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан
© AP Photo / Hoshang Hashimi
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"Несмотря на беспрецедентную популярность в связи с победой в войне в Ираке, Буш не смог решить внутренние проблемы, вызванные замедлявшейся экономикой, увеличением насилия в городах и продолжавшимся ростом государственного долга. В 1992 году он проиграл президентские выборы Биллу Клинтону", — говорится в его биографии на сайте Белого дома.

Между тем, там же отмечается, что "Джордж Буш привнес в Белый дом приверженность традиционным американским ценностям". Как указывается, "в своей инаугурационной речи он сказал о том, что "настал момент, полный ожиданий". Как видно, не все из них превратились в реальность.

Президент-преобразователь

Впрочем, есть и другие мнения. "Я думаю, он был президентом-преобразователем. Его четыре года вместили в себя столько, что хватит и на восемь лет – восстание на пекинской площади Тяньаньмэнь, война в Персидском заливе, крах Советского Союза, падение Берлинской стены, переговоры по NAFTA. Это во внешней политике. А во внутренней – принятие законов о правах граждан с ограниченными возможностями, о чистом воздухе, договоренности по федеральному бюджету 1990 года, который в итоге привел к процветанию страны через несколько лет. Так что у этого президентства были свои положительные последствия", — заявил в ходе одной из дискуссий в вашингтонском Совете по международным отношениям автор книги "Власть и судьба: Американская одиссея Джорджа Буша-старшего" Джон Мичэм.

Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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По словам эксперта, герой его книги "всегда видел мир таким, каким его видела другая сторона". "Он не танцевал на Берлинской стене. Он понимал силу Горбачева. И он единственный человек из тех, кого я знаю, который всегда отвечал на благодарственные записки", — сказал Мичэм.

Буря в пустыне

Пожалуй, главное, с чем ассоциируется имя президента Джорджа Буша-старшего в политическом плане – это операция "Буря в пустыне", которую США провели в начале 1991 года против Ирака. Справедливо считается, что для Вашингтона она была победной. Но, если посмотреть с другой стороны, именно с тех пор, в сущности, США там и увязли, и конца этому вооруженному конфликту не видно до сих пор. Правда, надо признать, что по-настоящему "увяз" там все-таки не старший, а младший Джордж Буш, неудачно повторивший опыт своего отца.

1-й разведывательно-дозорный батальон 1-й дивизии морской пехоты США в Ираке
© Фото : LCpl Andrew P. Roufs, USMC / Defense Imagery
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В биографии Буша-старшего вторжение Саддама Хусейна в Кувейт названо "самым главным испытанием". "Требуя освобождения Кувейта, Буш выступал перед ООН, перед американским народом и конгрессом США. Он направил в регион 425 тысяч военнослужащих, которые действовали в партнерстве с военными из других стран. После нескольких недель воздушных бомбардировок и ракетных обстрелов, наземного сражения, продолжавшегося 100 часов, иракская армия была разбита", — говорится в документе.

Журнал Atlantic, отмечая 25-летнюю годовщину с начала операции, опубликовал в 2016 году серию фотографий, в том числе и снимок, на котором несколько американцев в Нью-Йорке с напряженными лицами читают бюллетень, где написано: "ВОЙНА! Американские самолеты нанесли удар по Ираку и по дворцу Хусейна". Увы, но сейчас подобные заголовки перестали быть чем-то экстраординарным.

Военнослужащий армии США в Ираке
© AFP 2018 / Ali Al-Saadi
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Там же опубликовано фото с состоявшейся в Сан-Франциско 19 января 1991 года, через два дня после начала "Бури в пустыне", многотысячной демонстрации. Ее участники требовали от США "убираться с Ближнего Востока", "прекратить войну прямо сейчас" и "тратить деньги на борьбу с расизмом и бедностью, а не на войну за нефть". Все это говорит о том, что отнюдь не все в Америке считали действия Буша правильными.

Портал historyplace.com включил выступление Буша перед соотечественниками с объявлением о начале боевых действий в Ираке в число "величайших речей в истории США".

"Мы нацелены на то, чтобы нокаутировать ядерный потенциал Саддама Хусейна. Мы также уничтожим его химическое оружие. Большинство танков и артиллерийских орудий Хусейна будут уничтожены", — сказал тогда Буш.

Время показало, что военный арсенал Саддама если и был подорван, то вскоре его удалось восстановить. Его "ядерный потенциал" и "химическое оружие" ищут, кажется, до сих пор.

Прощай, СССР!

Однако для жителей 1/6 части суши главным событием, пришедшимся на время правления Буша-старшего, стала отнюдь не "Буря в пустыне", а случившийся в конце того же 1991 года развал Советского Союза. И хотя основную "заслугу" в этом справедливо приписывают Рональду Рейгану, Буша можно записать в "соучастники", поскольку он был в то время вице-президентом.

© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкПрезидент СССР Михаил Горбачева и президент США Джордж Буш-старший после подписания советско-американских документов
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Президент СССР Михаил Горбачева и президент США Джордж Буш-старший после подписания советско-американских документов

Впрочем, все начиналось несколько раньше. Как напоминает в своей аналитической записке внешнеполитический Центр имени Миллера при университете штата Виргиния, потепление отношений между Москвой и Вашингтоном началось еще до прихода к власти Буша.

"В своей инаугурационной речи Буш говорил о смягчении отношений и о том, что "величайшие в мире нации продвигаются к демократии через дверь свободы", — отмечается в материале.

Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фото
© AP Photo / Thomas Kienzle
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И уж никак нельзя позабыть о том, что именно Буш и Горбачев во многом заложили основы тех договоренностей по ограничениям вооружений. В частности, еще в 1990 году в Вашингтоне они подписали соглашение о сокращении вооружений, в рамках которого обе стороны обязались существенно понизить свои ядерные арсеналы. "По мнению многих, оно было очень успешным как во времена Советского Союза, так и по окончании холодной войны", — считают эксперты Центра имени Миллера. А в июле 1991 года Буш и Горбачев встретились в Москве и подписали договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ.

Барбара Буш. Архивное фото
© REUTERS / Jason Reed/File Photo
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Тем не менее, процесс падения СССР уже был запущен. Ускорение ему придал путч ГКЧП в августе 1991 года. Как отмечают многие аналитики, тогда администрация Буша заняла выжидательную позицию, чтобы понять, чем закончится дело. Оно закончилось поражением путчистов, возвращением Горбачева к власти, "парадом независимостей" союзных республик и в итоге – прекращением существования Советского Союза.

Новый мировой порядок

Чуть раньше, осенью 1990 года Буш объявил о так называемом "новом мировом порядке". По иронии судьбы, сделал он это в выступлении перед конгрессом США ровно за 11 лет до того, как при его сыне миропорядок стал действительно другим – по крайней мере, для США. Дело было 11 сентября.

© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкОфициальный визит Президента СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в США
© РИА Новости / Александр Макаров
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Официальный визит Президента СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в США

По замыслу президента, этот порядок призван был "сделать мир более свободным от террористической угрозы, более нацеленным на обеспечение справедливости и более безопасным, где страны Востока и Запада, Севера и Юга могли бы жить в процветании и гармонии".

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Согласно Бушу, новый мировой порядок должен был подразумевать обеспечение коллективной безопасности в рамках многонационального сотрудничества, он ломал концепции времен холодной войны и позволял привлечь новых союзников.

"Было много споров о том, является ли данная стратегия реалистичной или просто идеалистическим подходом к будущему, — пишут эксперты Центра имени Миллера. – Критики утверждали, что администрация Буша так и не выразила до конца цели данного порядка. Реалисты полагали, что трудно оправдать американское участие в тех ситуациях, где у Вашингтона нет очевидных национальных интересов. Но другие считали, что если холодная война закончилась, США должны играть более существенную роль как мировой лидер в борьбе с нарушениями прав человека, защите демократических стран и поддержке гуманитарных усилий".

Однако, как опять-таки показало время, этот порядок оказался во многом утопическим. На какой-то период он действительно сработал, но потом уступил место другому миропорядку – более суровому и менее романтическому.

Отцы и дети

Впрочем, главным наследием Буша, как, наверное, и любого человека, являются дети. Их у него шестеро, причем двое занялись политикой. Джордж-младший стал 43-м президентом США и провел в Белом доме вдвое больше отца – восемь лет. Так что, если поначалу сына называли Бушем-младшим, то теперь, как правило, отца именуют Бушем-старшим.

© Иллюстрация РИА НовостиДжордж Буш-старший и Джордж Буш-младший
© Иллюстрация РИА Новости
Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший

Еще один представитель политического клана Бушей – Джеб — был губернатором штата Флорида. Он баллотировался на пост президента США от Республиканской партии, но вышел из предвыборной гонки задолго до ее окончания. Триумвирата Бушей в президентской истории США пока не получилось. Возможно, это удастся сделать кому-то из представителей более молодого поколения семейства. И это, несомненно, также будет важнейшим политическим наследием Джорджа Буша-старшего.

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