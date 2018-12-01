Финский журналист упрекнул россиян за "отопление квартир без надобности"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Финский журналист Юсси Конттинен в своей статье в газете Helsingin Sanomat упрекнул россиян за расточительное использование энергии и заявил об игнорировании проблемы глобального потепления в России.
Конттинен рассказал, как два года назад обсуждал погоду с пожилым мужчиной в Якутии, и тот, по его словам, был расстроен из-за стоявшего на улице 30-градусного мороза и говорил о том, что "раньше в это время было минус 40".
"Трудно поверить, что жители самого холодного населенного региона в мире обеспокоены потеплением климата", — пишет автор.
Даже в Сибири каждый взрослый человек может рассказать об изменениях в погоде за время его жизни, однако мало кто может связать эти перемены с глобальным потеплением, отмечает журналист.
По мнению Конттинена, в России климатические изменения обсуждают "довольно странным образом". В СМИ, школах, политике и даже в научных сообществах эту тему словно не замечают, считает он.
Даже президент Владимир Путин "делает противоречивые заявления о климатических изменениях", а рассуждения российских ученых о том, что миру грозит похолодание, а вовсе не потепление, вызывают множество вопросов, считает журналист.
"Скептики не могут опровергнуть влияние парниковых газов на атмосферу, поскольку это — основы физики, отрицать которые — все равно что доказывать плоскость Земли или отрицать силу притяжения", — заключает журналист.