В Верховной раде испугались российских женщин

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Андрей Тетерук предложил запретить въезд на Украину женщинам с российским гражданством, поскольку они якобы могут заниматься шпионажем, об этом он заявил в эфире канала "Прямой".
По мнению Тетерука, Украина должна ввести визовый режим с Россией и "решить эту проблему раз и навсегда".
Президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что Киев на фоне установления военного положения в ряде регионов страны решил ограничить въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией.
Мария Бутина была задержана в США в июле этого года, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом.
Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".
Восьмого июля 2010 года Чапман признала себя виновной в нелегальном сотрудничестве с Россией и была выслана на родину вместе с ещё девятью фигурантами этого дела в обмен на четырех российских граждан, обвинённых ранее в шпионаже в пользу США и Великобритании.