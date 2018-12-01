В Верховной раде испугались российских женщин

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Андрей Тетерук предложил запретить въезд на Украину женщинам с российским гражданством, поскольку они якобы могут заниматься шпионажем, об этом он заявил в эфире канала "Прямой".

"На протяжении последних лет мы были свидетелями, как в Соединенных Штатах были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию — это и Анна Чапман, и Мария Бутина. И они успешно выполняли свою деятельность, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин", — заявил депутат.

По мнению Тетерука, Украина должна ввести визовый режим с Россией и "решить эту проблему раз и навсегда".

Президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что Киев на фоне установления военного положения в ряде регионов страны решил ограничить въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Этот режим ввели после инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России. Пограничникам пришлось применить оружие, чтобы задержать нарушителей, при этом трое из 24 украинских военных были ранены. На этой неделе их всех арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией.

Мария Бутина была задержана в США в июле этого года, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом.

Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Анна Чапман была арестована в США в июне 2010 года по обвинению в том, что не поставила американские власти в известность о своем сотрудничестве с иностранным правительством.

Восьмого июля 2010 года Чапман признала себя виновной в нелегальном сотрудничестве с Россией и была выслана на родину вместе с ещё девятью фигурантами этого дела в обмен на четырех российских граждан, обвинённых ранее в шпионаже в пользу США и Великобритании.