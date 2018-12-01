Попутчик Меркель опубликовал фотографии с ней в самолете

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Один из пассажиров рейса Мадрид — Буэнос-Айрес опубликовал в Twitter фотографии немецкого лидера Ангелы Меркель, которую посадили вместе с ним в бизнес-классе обычного рейса Iberia.

Канцлер Германии прилетела на саммита G20 в Аргентину регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида, после того как немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу.

На первом снимке канцлер входит в салон бизнес-класса, осторожно смотря на попутчиков. На втором она уже сидит в кресле и, похоже, занята монитором. На третьей фотографии Меркель тоже в кресле бизнес-класса, на коленях у нее планшет, в руках телефон, а в ногах лежит большая зеленая сумка.