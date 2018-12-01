Источник назвал цель запрета на въезд на Украину мужчинам из России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Решение о запрете на въезд мужчин из России на Украину, принятое Киевом, направлено на то, чтобы "произвести" впечатление на Запад. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в партии "Блок Петра Порошенко".

По словам источника, возможность запрета рассматривалась давно, однако единогласия не было, поскольку эта инициатива, по его словам, "несет слишком много рисков". При этом собеседник телеканала отметил, что для подобного запрета не было никаких оснований, оно "больше направлено на западных партнеров, чтобы произвести на них впечатление и просить об усилении санкций против России".

Гражданам России с понедельника начали массово отказывать во въезде на Украину в аэропортах этой страны. По состоянию на пятницу число россиян, которых "развернули" на границе, составляло 144 человека. В пятницу украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина вводит ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение украинских властей "дисфункцией государства".

Глава СПЧ России Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову использовать свои полномочия для отмены ограничений на въезд в Украину российским мужчинам, он также отметил, что данное решение откровенно нарушает права человека.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что Москва должна дать жесткий асимметричный ответ на это решение украинских властей.