Оппозиция в Венесуэле просит Лондон не возвращать в страну 14 тонн золота

МЕХИКО, 1 дек – РИА Новости. Сразу две оппозиционные партии Венесуэлы – "Справедливость — превыше всего" и "Народная воля" — обратились с просьбой к Банку Англии не возвращать в страну венесуэльское золото, так как эти ресурсы могут быть использованы для усиления репрессий против несогласных с политикой президента Николаса Мадуро.

Как сообщает портал ЭФЭ, партии направили отдельное письмо в Лондон, где объяснили мотивы своего обращения. "Без всякого сомнения, намерение Мадуро и его режима – украсть эти ресурсы, которые принадлежат народу, и использовать их для своей личной выгоды или финансирования еще больших репрессий", – говорится в тесте письма, подписанного политиками Хулио Борхесом и Карлосом Веккьио.

Всего речь идет примерно о 14 тонна золота на сумму в 550 миллионов долларов, находящихся в хранилищах Банка Англии. Еще в 2012 году Венесуэла вернула на свою территорию из Европы 160 тонн золота на общую сумму около 9 миллиардов долларов. Примерно 15% (50 тонн) своего золота Венесуэла оставила за рубежом для проведения финансовых операций. Занимавший в тот момент пост президента Уго Чавес говорил, что Каракас планировал разместить оперативные международные валютные резервы в "дружественных" странах — Бразилии, Китае и России.

Президент США Дональд Трамп 1 ноября распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Как говорится в документе, администрация США намерена помешать властям латиноамериканской страны, в частности, "расхищать богатство Венесуэлы в своих коррумпированных целях" и "наносить ущерб инфраструктуре Венесуэлы и экологии страны путем бесхозяйственного управления".

Изначально Венесуэла отправляла свое золото на обработку в Швейцарию, а затем возвращала на родину, однако после введения ЕС санкций с 2018 года правительство Николаса Мадуро стало использовать для этих целей Турцию.