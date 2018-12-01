ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным и он встретится с ним, когда наступит подходящее время.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на полях G20 из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.

"Честно говоря, в свете того, что случилось с украинскими кораблями и моряками, это ("большая двадцатка" — ред.) было бы неподходящим временем (для встречи — ред.), но я встречусь с ним. Я думаю, что у нас очень хорошие отношения, и я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными… Поэтому я встречусь с ним в подходящее время", — сказал президент США в интервью "Голосу Америки" во время саммита G20.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.