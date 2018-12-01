Путин кратко побеседовал с Меркель на G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в Аргентине, передает корреспондент РИА Новости.
Путин и Меркель кратко поговорили на церемонии фотографирования в театре "Колон", где должен состояться спектакль для лидеров "большой двадцатки".
Немецкий лидер прибыла в Буэнос-Айрес с большим опозданием из-за поломки своего самолета и успела в пятницу приехать только к торжественному вечеру в театре "Колон".
Президент России принимает участие в саммите G20 в Аргентине. Он уже успел встретиться на полях саммита G20 с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также провел трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме того, Путин выступил на встрече глав государств — участников БРИКС и кратко пообщался с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Путин и Меркель пообщались в театре "Колон" в Буэнос-Айресе pic.twitter.com/7e8n5YOiJB— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 ноября 2018 г.
Саммит G20 в Буэнос-Айресе
G20 — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического партнерства. Этот формат объединяет страны, на долю которых приходится около 85 процентов мирового ВВП.
Среди тем, которые обсудят лидеры крупнейших экономик мира в Буэнос-Айресе — торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие и гендерное равенство.