Трамп не посетил вторую сессию саммита G20, посвященную мировой торговле

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отсутствовал на второй пленарной сессии в рамках форума "двадцатки", заседание получилось неполноценным, заявил РИА Новости глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"К сожалению, вторая сессия на "двадцатке", которая была посвящена мировой торговле, – Дональд Трамп ее не посетил. Он туда просто не пришел, и дискуссия во многом оказалась неполноценной, потому что позиции России, Европы, Китая, Индии близки", — сказал Орешкин.

По его словам, американская сторона не высказывала свою позицию по вопросам мировой торговли. "Эта дискуссия не состоялась. На второй панели его (Трампа) не было", — уточнил министр.