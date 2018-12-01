Посольство выясняет, пострадали ли россияне при землетрясении на Аляске

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Посольство Российской Федерации в США выясняет, пострадали ли в результате землетрясения на Аляске российские граждане, говорится в сообщении посольства на его официальной странице Twitter.

"Посольство России выясняет, не пострадали ли наши граждане в результате землетрясения на Аляске. Находимся по данному вопросу в контакте с американскими властями", — отмечает миссия.

Мощное землетрясение произошло в пятницу на Аляске, власти выясняют размер ущерба и наличие пострадавших. Полиция сообщила о трех пожарах, которые удалось локализовать. Об утечках газа и обрыве линий электропередач данных пока нет.

Аэропорт крупнейшего города Аляски Анкориджа открыт, хотя многие рейсы задерживаются. Ранее аэропорт закрывался примерно на час из-за эвакуации диспетчерской вышки.

Посольство России выясняет, не пострадали ли наши граждане в результате землетрясения на Аляске. Находимся по данному вопросу в контакте с американскими властями pic.twitter.com/0nQ9A3uXI3 — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 30 ноября 2018 г.

​