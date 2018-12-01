Песков назвал приветствие Путина и Трампа вторичным элементом

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек – РИА Новости. Приветствие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вторично, важны встречи для обсуждения вопросов безопасности, заявил пресс-секретарь главы российского лидера Дмитрий Песков.

"Рукопожатие было. Поздоровались они или нет – это абсолютно неважно. Это – вторичные элементы, на которые совершенно, наверное, не стоит обращать внимание. Речь идет о том, что нужно было встретиться президентам двух стран", — сказал Песков журналистам.

По его словам, на повестке двух стран есть острые вопросы, обсуждение которых не только в интересах РФ и США, но и стран Европы, Юго-Восточной Азии и всего мира.