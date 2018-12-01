Лидеры G20 прибывают в оперный театр "Колон"

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Лидеры стран G20 продолжат общение вечером в пятницу в неформальной обстановке — главы государств съезжаются в знаменитый оперный театр "Колон", где им покажут постановку о многообразии Аргентины.

В спектакле "Аргентум" Рики Пашкуса примут участие 84 танцора и 75 музыкантов. Представление займёт 40 минут, после чего лидеры "двадцатки" переместятся в золотую комнату театра — там их уже будет ждать праздничный ужин. По словам организаторов, гостям вечера предложат традиционные аргентинские блюда, а также подадут местное вино из регионов Мендоза и Патагония.