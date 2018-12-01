Власти Аляски выясняют размер ущерба после мощного землетрясения

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Мощное землетрясение произошло в пятницу на Аляске, власти выясняют размер ущерба и наличие пострадавших.
Ряд мощных толчков оценочной магнитудой в 6,6 — 7,2 по шкале Рихтера произошли неподалеку от крупнейшего города штата Анкориджа. Семибалльное землетрясение считается очень мощным, оно может привести к серьезным разрушениям, однако в случае Аляски очаг находился на значительной глубине в 35 километров.
Местные телеканалы показали следы ущерба — поврежденное шоссе с провалившимся на большом пространстве асфальтом, рассыпанные товары в супермаркетах, провалившийся пластиковый потолок местной телестудии. Камеры наружного наблюдения зафиксировали качающуюся мебель и люстры в домах и прорванные водопроводные трубы.
О пострадавших сообщений на данный момент нет.
Инфраструктура Анкориджа в результате землетрясения получила повреждения, сообщила местная полиция.
Полиция сообщила о трех пожарах, которые удалось локализовать. Об утечках газа и обрыве линий электропередач данных пока нет.
Аэропорт Анкориджа открыт, хотя многие рейсы задерживаются. Ранее аэропорт закрывался примерно на час из-за эвакуации диспетчерской вышки.
"В терминалах есть косметические повреждения. Разорваны водопроводные трубы. Все лифты и эскалаторы не работают. Электричество работает, генераторы наготове", — сообщает администрация аэропорта в Twitter. Также не работают транспортеры для багажа, что осложняет регистрацию на рейсы, уточнили в воздушной гавани.
Согласно табло аэропорта, по-прежнему ожидается прием многих международных рейсов. Некоторые международные рейсы задерживаются с прибытием. Ряд местных рейсов отменены либо перенаправлены.
Президент США Дональд Трамп пообещал помочь жителям Аляски, пострадавшим от землетрясения.Twitter из Буэнос-Айреса, где он находится на саммите G20.
Губернатор Аляски Билл Уокер сообщил в Twitter, что на Аляске после землетрясения объявлен режим ЧП.
"После крупного землетрясения я объявил о наличии стихийного бедствия. Нахожусь в непосредственном контакте с Белым домом", — написал губернатор.
По его словам, на одной из военных баз создан центр реагирования, который оценивает мощность остаточных толчков и состояние дорог, мостов и зданий.