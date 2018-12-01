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Власти Аляски выясняют размер ущерба после мощного землетрясения

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© Fotolia / nvcstudioАляска. Архивное фотоАляска. Архивное фото
© Fotolia / nvcstudio

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Мощное землетрясение произошло в пятницу на Аляске, власти выясняют размер ущерба и наличие пострадавших.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп пообещал помочь жителям Аляски после землетрясения

Ряд мощных толчков оценочной магнитудой в 6,6 — 7,2 по шкале Рихтера произошли неподалеку от крупнейшего города штата Анкориджа. Семибалльное землетрясение считается очень мощным, оно может привести к серьезным разрушениям, однако в случае Аляски очаг находился на значительной глубине в 35 километров.

Местные телеканалы показали следы ущерба — поврежденное шоссе с провалившимся на большом пространстве асфальтом, рассыпанные товары в супермаркетах, провалившийся пластиковый потолок местной телестудии. Камеры наружного наблюдения зафиксировали качающуюся мебель и люстры в домах и прорванные водопроводные трубы.

О пострадавших сообщений на данный момент нет.

Инфраструктура Анкориджа в результате землетрясения получила повреждения, сообщила местная полиция.

Знак, обозначающий зону эвакуации, на Аляске. Архивное фото
© AP Photo / Al Grillo
Здания и дороги в Анкоридже серьезно пострадали из-за землетрясения
"Имеются значительные повреждения инфраструктуры по всему Анкориджу. Многие дома и здания повреждены. Многие улицы и мосты перекрыты. Не выезжайте на улицу, если вам не нужно вести машину, ищите безопасное укрытие", — говорится в объявлении полиции.

Полиция сообщила о трех пожарах, которые удалось локализовать. Об утечках газа и обрыве линий электропередач данных пока нет.

Аэропорт Анкориджа открыт, хотя многие рейсы задерживаются. Ранее аэропорт закрывался примерно на час из-за эвакуации диспетчерской вышки.

"В терминалах есть косметические повреждения. Разорваны водопроводные трубы. Все лифты и эскалаторы не работают. Электричество работает, генераторы наготове", — сообщает администрация аэропорта в Twitter. Также не работают транспортеры для багажа, что осложняет регистрацию на рейсы, уточнили в воздушной гавани.

Дорога, Аляска. Архивное фото
© Sputnik / Татьяна Лукьянова
На Аляске объявили режим ЧП после землетрясения
При этом авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что приостанавливает вылеты из аэропорта до полуночи по местному времени (11 утра субботы мск). Региональная авиакомпания Ravn Alaska сообщила, что отменила все полеты до середины дня в пятницу.

Согласно табло аэропорта, по-прежнему ожидается прием многих международных рейсов. Некоторые международные рейсы задерживаются с прибытием. Ряд местных рейсов отменены либо перенаправлены.

Президент США Дональд Трамп пообещал помочь жителям Аляски, пострадавшим от землетрясения.

Аляска. Архивное фото
© Flickr / Alana Sise
На Аляске отменили предупреждение о цунами
"Замечательным жителям Аляски. По вам сильно ударило большое (землетрясение). Пожалуйста, слушайте распоряжения прекрасно тренированных профессионалов, которые находятся там, чтобы помогать вам. Ваше федеральное правительство не поскупится никакими расходами", — написал Трамп в Twitter из Буэнос-Айреса, где он находится на саммите G20.

Губернатор Аляски Билл Уокер сообщил в Twitter, что на Аляске после землетрясения объявлен режим ЧП.

"После крупного землетрясения я объявил о наличии стихийного бедствия. Нахожусь в непосредственном контакте с Белым домом", — написал губернатор.

По его словам, на одной из военных баз создан центр реагирования, который оценивает мощность остаточных толчков и состояние дорог, мостов и зданий.

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