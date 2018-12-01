G7 призвала Россию отпустить задержанных украинских моряков

Один из задержанных моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу у суда Симферополя. 28 ноября 2018

Один из задержанных моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу у суда Симферополя. 28 ноября 2018

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Страны G7 приняли совместное заявление по инциденту в Керченском проливе. Документ также призывает к предотвращению дальнейшей эскалации.

Заявление было принято на встрече министров иностранных дел группы. Главы внешнеполитических ведомств США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии, а также верховный представитель Евросоюза выразили обеспокоенность действиями России близ Керченского пролива. Как отмечается в тексте документа, это "опасно усилило напряженность".

"Мы призываем к сдержанности, должному уважению к международному праву и предотвращению любой дальнейшей эскалации ситуации", — отмечается в заявлении.

Помимо этого, участники встречи призвали российскую сторону отпустить украинские корабли и задержанных моряков, а также в дальнейшем "воздержаться от препятствования законному проходу через Керченский пролив".

Заявление Госдумы

В Госдуме подготовили заявление в связи с провокацией Украины в Черном море, его могут рассмотреть на пленарном заседании во вторник, сообщил в пятницу глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Проект заявления по ситуации в Керченском проливе подготовлен, комитет намерен внести его на Совет Думы в понедельник и предложить рассмотреть (заявление — ред.) на пленарном заседании во вторник", — сказал парламентарий РИА Новости.

Важно донести до международного сообщества, что ситуация в Керченском проливе была провокацией, подчеркнул Калашников. "Призовем осудить провокации, основная цель — вынести (тему — ред.) на парламентские площадки, национальные парламенты, ОБСЕ", — добавил он.

Депутаты Госдумы считают виновником обострения ситуации вокруг Украины ее президента Петра Порошенко и призовут политиков мира осудить его провокации, а также приложить усилия для предотвращения угрозы миру, исходящей от Порошенко, рассказал, в свою очередь, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"В преддверии президентских выборов он (Порошенко — ред.) цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу, устранить с политического поля своих оппонентов, сторонников мирного диалога и решения конфликтных ситуаций путем переговоров. В ход по-прежнему идут самые грязные и жестокие приёмы. Сегодняшний Киев нисколько не останавливает то, что под угрозу ставятся жизни мирных граждан и военнослужащих собственной страны", — сказал Слуцкий журналистам в пятницу.

В проекте обращения депутаты также намерены призвать всех конструктивных и здравых мировых политиков "осудить провокацию Киева и приложить необходимые усилия для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от Порошенко и нынешней власти на Украине", отметил политик.

Провокация в Черном море

Утром 25 ноября катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя законные требования российских властей.

В результате российские пограничники были вынуждены задержать нарушителей, применив оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе и сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали действия судов. Все они были арестованы по обвинениям в нарушении государственной границы.

© Кадр из видео штаба операции объединенных сил Украины Украина провела военные учения в Азовском море

Украина обвинила Россию в агрессии. На территории десяти областей страны власти ввели военное положение. Режим дает киевским властям возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности, право на участие в выборах, свободу мысли и слова.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, к которой Петр Порошенко прибег из-за низкого рейтинга перед президентскими выборами. Российский лидер подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.