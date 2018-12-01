G7 призвала Россию отпустить задержанных украинских моряков

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Страны G7 приняли совместное заявление по инциденту в Керченском проливе. Документ также призывает к предотвращению дальнейшей эскалации.
Заявление было принято на встрече министров иностранных дел группы. Главы внешнеполитических ведомств США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии, а также верховный представитель Евросоюза выразили обеспокоенность действиями России близ Керченского пролива. Как отмечается в тексте документа, это "опасно усилило напряженность".
"Мы призываем к сдержанности, должному уважению к международному праву и предотвращению любой дальнейшей эскалации ситуации", — отмечается в заявлении.
Помимо этого, участники встречи призвали российскую сторону отпустить украинские корабли и задержанных моряков, а также в дальнейшем "воздержаться от препятствования законному проходу через Керченский пролив".
Заявление Госдумы
"Проект заявления по ситуации в Керченском проливе подготовлен, комитет намерен внести его на Совет Думы в понедельник и предложить рассмотреть (заявление — ред.) на пленарном заседании во вторник", — сказал парламентарий РИА Новости.
Важно донести до международного сообщества, что ситуация в Керченском проливе была провокацией, подчеркнул Калашников. "Призовем осудить провокации, основная цель — вынести (тему — ред.) на парламентские площадки, национальные парламенты, ОБСЕ", — добавил он.
Депутаты Госдумы считают виновником обострения ситуации вокруг Украины ее президента Петра Порошенко и призовут политиков мира осудить его провокации, а также приложить усилия для предотвращения угрозы миру, исходящей от Порошенко, рассказал, в свою очередь, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В проекте обращения депутаты также намерены призвать всех конструктивных и здравых мировых политиков "осудить провокацию Киева и приложить необходимые усилия для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от Порошенко и нынешней власти на Украине", отметил политик.
Провокация в Черном море
Утром 25 ноября катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя законные требования российских властей.
В результате российские пограничники были вынуждены задержать нарушителей, применив оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе и сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали действия судов. Все они были арестованы по обвинениям в нарушении государственной границы.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, к которой Петр Порошенко прибег из-за низкого рейтинга перед президентскими выборами. Российский лидер подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.