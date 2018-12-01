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Путин предложил регулярно проводить встречи с представителями Индии и Китая

Сюжет:
Саммит G20 в Аргентине (137)
(обновлено: 00:40 01.12.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время беседы глав делегаций государств-участников Группы двадцати на саммите G20. 30 ноября 2018Президент РФ Владимир Путин во время беседы глав делегаций государств-участников Группы двадцати на саммите G20. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Китая и Индии предложил регулярно проводить подобные встречи в формате "Россия — Индия — Китай" (РИК), в частности на полях крупных саммитов и других международных мероприятий. Странам необходимо координироваться в сфере безопасности и сообща отстаивать принципы справедливой конкуренции в мировой торговле и финансах, считает он.

Совместное фотографирование глав делегаций - участников саммита G20 в Аргентине
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вначале он выразил коллегам признательность за поддержку инициативы России о проведении трехсторонней встречи.

"Отмечу, что Россию, Индию и Китай связывают давние, вековые дружеские отношения, которые мы выстраиваем на принципах добрососедства, равноправия, взаимного уважения", — сказал российский президент.

Путин напомнил, что в прошлый раз переговоры лидеров стран в таком формате прошли 12 назад. "Они были действительно продуктивными. Одним из результатов стало создание объединения БРИКС", — сказал он.

"Считаем, что формат РИК имеет большие перспективы, и взаимодействие в рамках тройки может стать эффективным дополнением к сотрудничеству, которое осуществляется нашими странами на двусторонней основе и по линии БРИКС", — сказал российский президент.

Путин сообщил, что Россия предложила организовать эту встречу, поскольку процессы, происходящие в Евразии, требуют более тесной координации подходов трех стран, прежде всего в сфере обеспечения безопасности, выстраивании конструктивных межгосударственных отношений.

Президент РФ Владимир Путин во время беседы глав делегаций государств-участников Группы двадцати на саммите G20. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Важно наладить совместную работу по ключевым вопросам экономической повестки дня, в том числе в "Группе двадцати". Сообща защищать принципы справедливой, честной конкуренции в мировой торговле и финансах, содействовать формированию максимально открытой системы международных экономических отношений, свободных от протекционизма и политически мотивированных ограничений", — сказал Путин.

Российский президент предложил проводить встреча в таком формате чаще. "Рассчитываю, что наша сегодняшняя беседа будет полезной и в дальнейшем мы сможем придать таким встречам регулярный характер. В частности, можно было бы проводить их на полях крупных саммитов, международных мероприятий. Разумеется, важно продолжать трехстороннюю координацию и на других уровнях, при необходимости создавать дополнительные механизмы взаимодействия", — добавил он.

Глава Индии Нарендра Моди поддержал это предложение Путина. "Назрела такая необходимость нам троим более часто встречаться и взаимодействовать", — сказал он.

Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По словам Моди, на встрече в формате РИК лидеры стран могут свободно и честно обсудить некоторые ключевые темы, вызывающие вопросы на глобальном уровне. По его словам, сейчас мир переживает период серьезных перемен и нестабильности. Моди упомянул санкции, которые применяются вне мандата ООН, политику протекционизма. Также он подчеркнул, что страны РИК должны работать по четырем аспектам — региональная и глобальная стабильность, экономическое процветание, обмен опытом в областях взаимного интереса и сотрудничество по мерам ответа на вновь появляющиеся вызовы.

Лидер КНР Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что Китай, Россия и Индия — три большие страны, которые вносят серьезный вклад в мировое развитие. "Мы также несем особую ответственность за будущее региона, мира в общем и целом. Сейчас мир сталкивается с новыми рисками и вызовами, поэтому общее развитие, более тесное сотрудничество между нашими тремя странами на этом фоне становится все более и более важным для обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости", — сказал он. Китайский лидер также выразил уверенность, что на встрече будет "серьезный, вдумчивый диалог" по сотрудничеству трех стран в новых обстоятельствах.

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