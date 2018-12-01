Трамп и Мун Чжэ Ин: визит Ким Чен Ына в Сеул поможет установлению мира

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин выразили общую позицию о том, что визит Ким Чен Ына в Сеул придаст импульс усилиям по установлению мира, сообщил представитель администрации Южной Кореи в заявлении по итогам встречи лидеров на полях саммита "Большой двадцатки".

"Оба лидера выразили общее мнение, что визит председателя Ким Чен Ына в Сеул придаст дополнительный импульс совместным усилиям для установления мира на Корейском полуострове", — заявил представитель администрации.

Межкорейский саммит состоялся в сентябре в Пхеньяне и стал третьей встречей президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в нынешнем году. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

Кроме этого, в ходе прошедших переговоров Ким Чен Ын заявил о намерении посетить Сеул с ответным визитом "в ближайшем будущем". Позже Мун Чжэ Ин уточнил, что слова северокорейского лидера означали, что он намерен посетить Южную Корею до конца этого года, если на это не повлияют непредвиденные обстоятельства.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "скоро" посетит Сеул с ответным визитом.