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Моя дорогая. Как жены диктаторов транжирят награбленное

(обновлено: 08:18 01.12.2018)
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© Fotolia / myskivЯщик с драгоценностямиЯщик с драгоценностями
© Fotolia / myskiv

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Ксения Мельникова. Бывшую первую леди Филиппин Имельду Маркос признали виновной в коррупции и приговорили к одиннадцати годам тюрьмы. О расточительности этой женщины слагают легенды. В годы правления ее мужа из нищей страны выкачали миллиарды долларов. Вернуть удалось лишь малую толику. Впрочем, несмотря на все обвинения, Имельда до сих пор на свободе.

Вдова президента Филиппин Имельда Маркос получает пенсию за военную службу своего супруга в годы Второй мировой войны
"Они прихватили на борт двадцать три деревянных ящика, доверху набитых дорогими вещами, двенадцать огромных чемоданов и коробок, свыше четырехсот ювелирных украшений, включая семьдесят пар запонок, инкрустированных драгоценными камнями, статуэтку маленького Иисуса из слоновой кости, у которого было бриллиантовое ожерелье и серебряная мантия, золотые слитки, на каждом из которых красовалась трогательная надпись "Моему мужу на нашу 24-ю годовщину свадьбы", а также 27 миллионов филиппинских песо (на тот момент — 15 миллионов долларов; к слову, большинство филиппинцев жили на два доллара в месяц. — Прим. ред.)" — так в 1986 году американские таможенники описывали груз президентской четы Маркос, бежавшей на Гавайи от разъяренной толпы и пришедших к власти оппозиционеров. Отчет занял два десятка страниц.

Тогда это казалось уму непостижимым. Однако описанное — всего лишь шестьсот пятидесятая часть того, что присвоили себе супруги.

Коррупционный скандал

В ноябре 2018-го бывшую первую леди Филиппин 89-летнюю Имельду Маркос признали виновной в коррупции. По каждому из семи эпизодов ей назначили от шести до одиннадцати лет тюрьмы, еще по трем — оправдали. Однако за решетку так и не отправили. Впрочем, государственные должности ей все-таки запретили занимать. Сейчас она заседает в палате представителей филиппинского парламента.

Сама Имельда вину не признает. И, возможно, обжалует решение суда, как делала это уже не раз. Первые обвинения в коррупции в отношении Маркос выдвинули еще в 1991-м. Следствие утверждало: в 1970-е она переправила в частные швейцарские фонды около 200 миллионов долларов, украденных из страны.

© AFP 2018 / Romeo GacadИмельда Маркос в своих апартаментах в Маниле
© AFP 2018 / Romeo Gacad
Имельда Маркос в своих апартаментах в Маниле

Оказавшись на скамье подсудимых, бывшая первая леди заверяла присяжных, что ее муж не сделал ничего плохого, мол, главой государства он стал, уже будучи богатым человеком.

Количество возбужденных против нее судебных дел достойно Книги рекордов Гиннесcа. В большинстве случаев они сводились к обвинениям в незаконном обогащении во время пребывания у власти Фердинанда Маркоса.

Для расследования в отношении бывшего президента и его жены создали антикоррупционный трибунал. Однако многие дела рассыпались: адвокаты свергнутого диктатора затягивали дела и выискивали зацепки в законодательстве.

В 1993 году суд в Маниле признал Имельду Маркос виновной в мошенничестве и приговорил к 18 годам тюрьмы. Но после апелляции, рассматривавшейся около пяти лет, ее полностью оправдали. Имельда даже смогла заняться политикой, трижды переизбравшись в палату представителей.

Муж и жена — одна сатана

Выросшая в нищете "мисс Филиппины" и сын богатых родителей поженились через одиннадцать дней после знакомства. "Эта женщина помогла мне добиться всего, о чем я только мог мечтать", — обычно говорил Фердинанд. Неудивительно, что, когда он только заикнулся о желании податься в большую политику, жена тут же его поддержала. В 1965-м под лозунгом борьбы с коррупцией Маркос стал президентом. Установив фактически абсолютную власть, он стал спешно набивать карманы. При этом действовал бывший юрист достаточно ловко и аккуратно: оформлял принадлежавшие ему компании на подставных лиц.

Маркос приворовывал и деньги, выделяемые США в качестве экономической помощи, и репарации со стороны Японии, а также беззастенчиво пользовался кредитами, предоставляемыми Филиппинам международными банками. Диктатор ничем не гнушался: однажды обязал свыше миллиона крестьян, выращивавших кокосовые орехи, платить налог на развитие этого сектора сельского хозяйства. Таким образом, в карманах президента и его семьи незаметно осело 216 миллионов долларов.

Коррупция
© Fotolia / V.P.
Шедевры мировой живописи изъяты у вдовы филиппинского диктатора

Поговаривали, что в Швейцарии у президента было открыто 69 счетов. Каждую неделю сотрудники банков привозили во дворец мешки, доверху набитые наличными. У семьи были десятки роскошных машин, вертолетов, личных самолетов и домов по всему миру. В одном только Нью-Йорке Маркосам принадлежали четыре небоскреба.

Особое место в жизни четы занимало искусство. Личную коллекцию составляли десятки шедевров мировой живописи: полотна кисти Микеланджело, Гойи, Моне, Мане, Брака, Писсарро и многих других. Пока Маркос был озабочен тем, где еще взять денег, его супруга придумывала, как их потратить.

Расточительная Имельда

По понятным причинам такая тяга к роскоши обрастала народной молвой. На Филиппинах ходили слухи, что первая леди не притронется к туалетной бумаге, если та не из тонкого шелка и не раскрашена вручную. Все, что окружало Имельду, должно было сочиться роскошью. В стране даже возник термин — "имельдамотовство".

Пока около половины населения Филиппин ходили босиком, первая леди щеголяла в туфлях, расшитых золотом и украшенных драгоценными камнями. Коллекция обуви насчитывала свыше трех тысяч пар. К слову, для филиппинки у Имельды была нога довольно большого размера — 39-го.

© AP Photo / Bullit MarquezКоллекция обуви Имельды Маркос
© AP Photo / Bullit Marquez
Коллекция обуви Имельды Маркос

Другой слабостью Маркос были украшения. Самое дорогое и любимое — тиара, когда-то принадлежавшая семье последнего российского императора Николая Второго. Украшенная 25 жемчужинами и бриллиантами, она оценивалась в четыре миллиона долларов. После бегства диктатора филиппинские СМИ писали: "На деньги, полученные от одной такой драгоценности, четыре тысячи подростков могли бы выучиться в университете".

Платья, костюмы, юбки и блузки гранд-даме привозили самолетами из Франции и Италии. Нередко за покупками в Европу летала и она сама. А для того чтобы успеть "выгулять" наряды, каждую неделю Имельда устраивала роскошные приемы.

С особым рвением первая леди помогала младшей дочери готовиться к свадьбе. Для этого в порядок привели десятки домов, мимо которых в карете должны были проезжать молодожены, специально для церемонии построили отель и взлетно-посадочную полосу.

Фердинанд Маркос бессменно руководил страной двадцать лет. За это время он успел распустить парламент, отменить действие конституции, взять под контроль суды и СМИ. Десятки тысяч диссидентов были арестованы. Несколько тысяч человек убиты, еще сотни числятся пропавшими без вести.

Лидер КНДР Ким Чен Ын со спутницей
© REUTERS / KCNA
Жены мировых лидеров - скрытая сила и власть

Диктатора свергли в 1986 году, его дворец окружила разъяренная толпа, однако Маркосу вместе с семьей удалось сбежать в США. Незадолго до смерти в 1989-м он придумал весьма художественное объяснение своему баснословному богатству: заявил, что просто нашел сокровища, принадлежавшие Томоюки Ямасите, командующему японскими оккупационными войсками на Филиппинах во время войны.

Филиппинские власти считают, что семья Маркос похитила из государственной казны около десяти миллиардов долларов. Государству за это время удалось вернуть лишь 650 миллионов, отсудить пару домов, драгоценности и картины.

Несмотря на это, многие филиппинцы по-прежнему с теплотой вспоминают о диктаторе, считая его лучшим президентом. По их мнению, когда чета Маркос находилась у власти, страна была одним из азиатских лидеров, а те годы стали "золотым веком мира и процветания".

Грейс Гуччи и Госпожа Ожерелье

Имельда Маркос — не уникальный случай. Тратить народные деньги активно помогала и супруга другого диктатора — президента Зимбабве Роберта Мугабе. Грейс также эпатировала публику одержимостью скупать роскошные вещи, за что и получила прозвища Грейс Гуччи и ДисГрейс (от английского "позор").

О ее крутом нраве ходили легенды. В 2009-м Грейс расцарапала бриллиантовыми кольцами лицо журналисту британской газеты The Times. Через восемь лет первая леди отхлестала электрическим удлинителем 20-летнюю модель, оказавшуюся в номере отеля с сыновьями Мугабе. Наказания в обоих случаях Грейс избежала, сославшись на дипломатический иммунитет.

© AFP 2018 / Alexander JoСупруга президента Зимбабве Грейс Мугабе. 2013 год
© AFP 2018 / Alexander Jo
Супруга президента Зимбабве Грейс Мугабе. 2013 год

За коррупцию, хулиганство и нанесение телесных повреждений миссис Мугабе так и не судили, но жажда власти сыграла злую шутку с ее мужем. С каждым годом Грейс все активнее намекала на собственные президентские амбиции. Но осенью 2017-го 92-летнего Роберта Мугабе свергли, а предприимчивая супруга, моложе его на 41 год, сбежала, по слухам, в Намибию.

Всегда безупречно выглядела на публике и жена испанского диктатора Франко донья Кармен. Она спускала деньги на драгоценности, антиквариат и предметы искусства. Испанцы шутили, что их первая леди, едва встав с постели, сразу же надевает на шею несколько ниток жемчуга и лишь потом приступает к другим делам, за что ее прозвали Госпожой Ожерелье. Помимо этого, она активно вмешивалась в государственные дела. Политики, попавшие к ней в немилость, быстро лишались министерских портфелей.

Грейс Мугабе. Архивное фото
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
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Семья Франко с состоянием в 160 миллионов евро (это без учета недвижимости, предметов роскоши и многомиллионного бизнеса) по-прежнему остается одной из самых богатых в стране.

Что примечательно: в Зимбабве Мугабе, отстраненного от власти, до сих пор уважают как борца за права угнетенных чернокожих. А в Испании и на Филиппинах многие с теплотой вспоминают Франко и Маркоса. И если диктаторов впоследствии прощают, то их жен продолжают ненавидеть. Безудержная тяга к роскоши этих женщин более невыносима, нежели жестокость и тирания их мужей.

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