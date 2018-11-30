Захарова назвала действия украинских властей геноцидом

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Власти Украины ведут геноцид собственного народа, сказала представитель российского МИД Мария Захарова в программе "60 минут" на канале "Россия 1".

"Эти люди, которые собственный народ подвергают геноциду. Ведь это геноцид не в адрес россиян, это геноцид в адрес собственного народа, украинцев, которые уже не знают, что еще им власть преподнесет", — считает Захарова.

Она напомнила, что закон о военном положении на Украине ограничивает некоторые гражданские права жителей страны.