Захарова заявила о мягком обращении России с украинскими кораблями

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия российских пограничников при инциденте в Керченском проливе.

По ее словам, братское отношение к Украине сдерживало от более серьезных мер в отношении кораблей, которые нарушили границу России. Она отметила, что иначе бы "от этих шлюпок" ничего бы не осталось.

"Ни одна страна мира не позволила бы себе носиться за этими безумцами в рамках своих территориальных вод, запрашивать у них позывные, запрашивать, кто они, останавливать, в том числе рискуя своими жизнями, отправлять туда такое количество людей, и в ручном опять же режиме целый день пытаться их остановить. Ни одна страна, только мы… Только братский народ будет несколько часов пытаться воззвать к какому-то голосу разума, и делать это своими силами", — заявила Захарова в программе "60 минут" на канале "Россия 1".

Она подчеркнула, что если бы "если бы это были США, Южная Корея, Япония, Канада, Австралия – там от этих шлюпок бы уже не осталось давно".

Провокация в Черном море

"И только наши военные, только наши пограничники, береговая охрана несколько часов этим занимались", — резюмировала Захарова.

Утром 25 ноября катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

В результате российские пограничники задержали нарушителей, применив оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации. Всех их арестовали по делу о нарушении государственной границы.



