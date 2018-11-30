Киев запретил иностранным журналистам въезд в Крым и Донбасс

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов запрещен на время действия военного положения, сообщила в пятницу заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

Ранее украинский президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter сообщил, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, украинские силовики заявили, что въезд на территорию ДНР и ЛНР закрыт для иностранных граждан закрыт за исключением представителей Красного Креста, ООН и ОБСЕ.

"С международной аудиторией возникает вопрос, это то, что въезд на оккупированные территории запрещен всем иностранным гражданам, среди них есть и журналисты. Для них действовала упрощенная процедура въезда на оккупированные территории. С одной стороны, мы понимаем, что журналисты — это отдельная категория, в деятельности которой мы заинтересованы", — приводит словам Джапаровой "Громадське" (общественное) телевидение.

Джапарова добавила, военное положение будет действовать 30 дней и она надеется "на понимание иностранных коллег, и что это не повлияет на освещение вопросов".