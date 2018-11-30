Здания и дороги в Анкоридже серьезно пострадали из-за землетрясения

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Инфраструктура крупнейшего города Аляски Анкориджа повреждена в результате землетрясения магнитудой 7,2, сообщила местная полиция.

"Имеются значительные повреждения инфраструктуры по всему Анкориджу. Многие дома и здания повреждены. Многие улицы и мосты перекрыты. Не выезжайте на улицу, если вам не нужно вести машину, ищите безопасное укрытие", — говорится в объявлении полиции.

О пострадавших данных нет.

​Полиция также призвала граждан не пользоваться без необходимости сотовыми телефонами, чтобы не увеличивать нагрузку на сеть, и обращаться в полицию только в случае "крупных ситуаций". Полиция заверила, что занимается оценкой ущерба, одновременно работают обе смены полиции. На данном этапе одна из основных задач — налаживание движения, нарушенного во многих местах города, уточнила полиция.

Полиция также сообщила, что после землетрясения зафиксировано три пожара, людей удалось эвакуировать, погибших нет.

Footage from Snapchat maps on the earthquake in Anchorage. pic.twitter.com/5TPoHfpT7N — ThorneSC (@ThorneSC) 30 ноября 2018 г.

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