Здания и дороги в Анкоридже серьезно пострадали из-за землетрясения

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Инфраструктура крупнейшего города Аляски Анкориджа повреждена в результате землетрясения магнитудой 7,2, сообщила местная полиция.
"Имеются значительные повреждения инфраструктуры по всему Анкориджу. Многие дома и здания повреждены. Многие улицы и мосты перекрыты. Не выезжайте на улицу, если вам не нужно вести машину, ищите безопасное укрытие", — говорится в объявлении полиции.
О пострадавших данных нет.
Strong 7.0 #earthquake strikes #Anchorage #Alaska with heavy damage being reported and flights into the city being rerouted @Telemundo51 #AnchorageEarthquake pic.twitter.com/baKlGascDz— JRodriguez (@JRodzMIA) 30 ноября 2018 г.
Полиция также сообщила, что после землетрясения зафиксировано три пожара, людей удалось эвакуировать, погибших нет.
Footage from Snapchat maps on the earthquake in Anchorage. pic.twitter.com/5TPoHfpT7N— ThorneSC (@ThorneSC) 30 ноября 2018 г.