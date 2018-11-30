На Аляске объявили режим ЧП после землетрясения

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Режим ЧП объявлен на Аляске после землетрясения магнитудой 7,2, сообщил в Twitter губернатор штата Билл Уокер.

"После крупного землетрясения я объявил о наличии стихийного бедствия. Нахожусь в непосредственном контакте с Белым домом", — написал губернатор.

По его словам, на одной из военных баз создан центр реагирования, который оценивает мощность остаточных толчков и состояние дорог, мостов и зданий.

На Аляске в пятницу произошла серия подземных толчков. По разным оценкам, магнитуда составляла от 6,6 до 7,2.

Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет. В крупнейшем городе штата Анкоридже, близ которого происходили наиболее мощные толчки, полиция сообщила о ряде перекрытых дорог и улиц. О пострадавших и ущербе данных пока нет.