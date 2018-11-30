В Бразилии два человека погибли при падении небольшого самолета на дома

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 ноя — РИА Новости. Небольшой самолет разбился в пятницу вечером, он упал на несколько домов на севере Сан-Паулу в Бразилии, в результате погибли два человека.

Самолет вылетел из аэропорта Кампу-ди-Марти, предназначенного для частных полетов.

Пожарная служба города Сан-Паулу сообщила в Twitter, что крушение произошло около 16.00 по местному времени (21.00 мск).

Служба также сообщила двух погибших и 12 пострадавших.

Un pequeño avión cayó sobre una zona residencial en el aeródromo Campo de Marte de Sao Paulo. Tras el choque, la aeronave se incendió, el piloto falleció y seis personas quedaron heridas pic.twitter.com/zpWzKtK2fG — Noticias El Salvador (@NotiblogSV) 30 ноября 2018 г.

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