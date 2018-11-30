"Касперский" сожалеет о решении суда США по запрету ПО

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" сожалеет о решении суда, подтвердившего отказ в иске компании по запрету ее продукции в госучреждениях США; "Лаборатория Касперского" продолжит работать на рынке страны, сказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Лаборатория Касперского" выражает сожаление, что апелляционный суд в США подтвердил решение нижестоящего суда по делу компании. Несмотря на это решение, "Лаборатория Касперского" продолжит предоставлять ведущие в отрасли решения кибербезопасности своим клиентам в США и другим заказчикам по всему миру", — сказали в компании.
Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.