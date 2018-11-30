На Аляске предупредили о цунами

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Магнитуда подземных толчков на Аляске составляла до 7,2, объявлено предупреждение о цунами, сообщил Центр по предупреждению о цунами при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По его данным, за примерно 7 минут произошел ряд подземных толчков магнитудой до 7,2. По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда составила 6,6. Разница в оценках магнитуды обычна для разных центров.

По данным USGS, эпицентр находился в 12 километрах к северу от крупнейшего города штата Анкориджа. Очаг землетрясения находился на глубине 35,5 километра. Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.