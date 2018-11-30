На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,6

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Аляске, сообщила Геологическая служба США (USGS).
По ее данным, эпицентр находился в 12 километрах к северу от крупнейшего города штата Анкориджа. Очаг землетрясения находился на глубине 35,5 километра. Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
Prelim. M6.6 EQ 12km N of Anchorage, Alaska. https://t.co/heaRHS8FIW Did You Feel It? Tell us: https://t.co/q3O3PqhCyE pic.twitter.com/JWT7adtekF— USGS (@USGS) 30 ноября 2018 г.