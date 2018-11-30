На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,6

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Аляске, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, эпицентр находился в 12 километрах к северу от крупнейшего города штата Анкориджа. Очаг землетрясения находился на глубине 35,5 километра. Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

​