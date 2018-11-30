Трамп хочет встретиться с Путиным после разрешения ситуации в Черном море

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия и Украина скоро урегулируют ситуацию с задержанием украинских кораблей и моряков в Черном море, и заявил, что хотел бы встретиться с президентом РФ.

Ранее Трамп отказался от проведения двусторонних переговоров с Путиным на G20. В качестве причины такого шага он назвал инцидент в Керченском проливе, а в качестве условия встречи Трамп назвал освобождение задержанных украинских моряков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление таким решением Трампа.

"Нам не нравится, что произошло. Мы этому не рады, никто этому не рад. Надеемся, что им удастся это скоро урегулировать, потому что мы хотели бы встретиться с президентом Путиным", — сказал он в пятницу журналистам перед встречей с премьером Японии Синдзо Абэ.

Его слова транслировал телеканал Fox News.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.