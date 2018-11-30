Трамп подтвердил, что отменил встречу с Путиным только из-за Украины

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным исключительно из-за ситуации с инцидентом между российскими и украинскими кораблями в Керченском проливе.

"На основе того, что случилось с кораблями и моряками (Украины – ред.). Это единственная причина", — сказал он в пятницу журналистам перед встречей с премьером Японии Синдзо Абэ.

Его слова транслировал телеканал Fox News.

Ранее Трамп отказался от проведения двусторонних переговоров с Путиным. В качестве причины такого шага он назвал инцидент в Керченском проливе, а в качестве условия встречи Трамп назвал освобождение задержанных украинских моряков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление таким решением Трампа.

Американские СМИ выдвигали версию, что причиной отмены переговоров стала сделка со следствием экс-адвоката Трампа Майкла Коэна, который признался, что давал конгрессу ложные показания по переговорам между Trump Organization и представителями России о проекте строительства в РФ "башни Трампа".

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.