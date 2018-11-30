КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в пятницу одобрил проведение консультативного референдума о сокращении числа депутатов в один день с парламентскими выборами, 24 февраля.

Ранее лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк заявил, что его политформирование инициирует консультативный референдум, в рамках которого будет предложено сократить число парламентариев со 101 до 61. С подобной инициативой в 2017 году выступал и президент Игорь Додон, предлагавший сократить число депутатов до 71, но эта инициатива не нашла поддержки Конституционного суда.

Проведение референдума поддержали 53 депутата из 56 присутствующих в зале заседания. Фракции социалистов и коммунистов отказались принимать участие в заседании, заявив, что правящее большинство не уделяет внимания проектам оппозиции.

"Мы хотим провести реформу политического класса, хотим сделать его более ответственным. Мы проводим консультативный референдум, поскольку не успели бы провести законодательный, чтобы внести поправки в конституцию — его подготовка требует больше времени", — сказал один из авторов инициативы депутат-демократ Сергей Сырбу.

Он отметил, что дальнейшая процедура изменения законодательства будет проходить легче, если инициативу поддержит народ.