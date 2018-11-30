Трамп и Путин не обменивались рукопожатием на G20, заявили репортеры из США

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин не обменивались рукопожатием на саммите G20 в Аргентине, сообщают журналисты пресс-пула Трампа.

Лидеры присутствовали на церемонии группового фотографирования в начале саммита.

"Президент (США) вошел одним из последних и прошел мимо наследного принца (Саудовской Аравии) Мухаммеда бен Салмана и президента Путина, не остановившись поболтать или пожать руки", — информировали журналисты по пулу, который рассылает пресс-служба Белого дома.

Журналисты в пресс-центре в Буэнос-Айресе этот момент не увидели, поскольку режиссер трансляции переключил ее на другую камеру как раз тогда, когда Трамп оказался неподалеку от Путина. На фотографировании лидеры стояли на некотором отдалении друг от друга.