США предложат Турции альтернативу С-400, пишут СМИ

АНКАРА, 30 ноя — РИА Новости. Пентагон собирается обеспечить Турцию мощной системой ПВО в качестве альтернативы российским зенитным ракетным комплексам С-400, сообщает турецкое официальное информагентство Anadolu со ссылкой на доклад Пентагона, представленный в конгресс.

"Власти США предупредили правительство Турции, что закупки С-400 окажут отрицательное влияние на турецко-американские отношения и роль Турции в НАТО <…> Подготовлен пакет мер по обеспечению Турции мощной системой ПВО и ПРО, интегрированной с системами НАТО. О деталях данного пакета нужно проинформировать конгресс", — приводит агентство цитату из документа.

В докладе указывается на особую геостратегическую значимость Турции для безопасности юго-восточного фланга НАТО.

"Турция планирует к 2024 году довести уровень оборонных расходов до 2% ВВП. В то же время Турция является ключевым игроком в вопросе сдерживания "государств-варваров", а также вносит вклад в борьбу с ИГ* и другими террористическими группировками", — считают в Пентагоне.

Несмотря на напряженность в американо-турецких отношениях, Анкара продолжает участвовать в миссиях НАТО и является активным военным партнером, говорится в докладе. В документе указывается на пребывание в стране американского контингента, который превышает две тысячи военнослужащих, а также на использование радиолокационных систем и ВВС Турции в операциях различных подразделений Вооруженных сил США.

В Пентагоне отметили, что партнерство Анкары с Россией и Ираном, арест граждан США и сотрудников американских дипмиссий в Турции стали основными причинами обеспокоенности Вашингтона. В свою очередь, сотрудничество США с силами самообороны сирийских курдов и затягивание экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена воспринимаются Анкарой как два "основных фактора напряженности в отношениях с Вашингтоном".

Поставки С-400

Кредитное соглашение по поставкам ЗРК С-400 Турции подписали в декабре 2017 года в Анкаре. Часть этой сделки Турция оплатит сама, остальное — за счет предоставленного Россией кредита.

Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В свою очередь вице-премьер российского правительства Юрий Борисов уточнил, что контракт предусматривает опцион после выполнения основной части сделки. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что поставка начнется в октябре 2019 года.

Конгресс США заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министр обороны должен составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагалось заморозить вовсе.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын не исключил, что Турция также может приобрести американские ЗРК Patriot, помимо С-400, "если получит хорошее предложение не только по поставкам, но и по совместному производству".

*Террористическая организация, запрещенная в России.