Апелляционный суд США подтвердил отказ "Касперскому" в иске о запрете ПО

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд столичного округа Колумбия подтвердил отказ в иске "Лаборатории Касперского" по запрету ее продукции в госучреждениях США, говорится в решении суда.

Апелляционная инстанция согласилась с решением нижестоящего суда, что истцы не обосновали свой иск, что у суда нет юрисдикции в данном вопросе и что даже если бы иск был удовлетворен, это не повлияло бы на запрет программ "Касперского".

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.